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В России не регистрировали случаев заражения норок коронавирусом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок коронавирусом, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано.

По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тыс. особей. "Все зверофермы работают в закрытом режиме. Въезд и вход посторонним запрещен. Действует строгая пропускная система. Проходные на фермах оборудованы необходимыми дезинфекционными средствами. Меры безопасности строго соблюдаются", - сообщила исполнительный директор ассоциации Надежда Зубкова.

По ее словам, случаи заболевания новой инфекцией среди сотрудников ферм были. "Но они не связаны с производственной деятельностью", - подчеркнула она, добавив, что предписания Роспотребнадзора по обеспечению безопасности работников ферм выполняются в полном объеме.

Зубкова также сообщила, что на некоторых пушных фермах для контроля за состоянием поголовья норок применялись тест-системы для выявления нового коронавируса у животных. "Звери здоровы", - сказала она.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), вспышки COVID-19 среди норок зафиксированы в шести странах мира: Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции. Норки оказались наиболее подвержены новой инфекции среди животных. Проблема в том, что эти зверьки могут передавать вирус друг другу, что в условиях скученного содержания на зверофермах приводит к массовой заболеваемости поголовья.

"При обнаружении вируса все животные на конкретном предприятии подлежат уничтожению", - сообщил заместитель главного ветеринарного инспектора Нидерландов Хенрих-Ян Руст во время видеоконференции с представителями Россельхознадзора.

Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок. Все поголовье этих животных хотели уничтожить власти Дании. Однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. Тем не менее в парламент Дании внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий, в частности, запретить разведение норок до 2022 года.

Ситуацией в ЕС обеспокоены и звероводы России. "К нам в институт обращаются представители звероводческих хозяйств и высказывают озабоченность в отношении ситуации в ЕС", - рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") Илья Чвала.

По его словам, главная проблема, которую сложно контролировать, - занос инфекции персоналом. "Как известно, часть населения переболевает бессимптомно. Персонал может и не догадываться, что является носителем инфекции. Когда это выяснится, может быть уже поздно", - отметил Чвала.

"Возможным выходом может стать иммунизация восприимчивых животных", - считает ученый. Сейчас ВНИИЗЖ разрабатывает вакцину против COVID-19 для животных, клинические испытания проводятся на собаках, кошках и норках.

Россельхознадзор

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