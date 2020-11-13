Случаи заражения норок коронавирусом выявлены в Греции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 был обнаружен у норок на двух фермах на севере Греции, сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на греческое министерство сельского хозяйства.

Также анализы показали наличие COVID-19 у животновода, работавшего на одной из этих ферм - в районе города Козани. Тесты на вирус также сдавали другие работники. Между тем поступило распоряжение забить 2,5 тыс. норок, которых растили на этой ферме.

Однако, отмечает The Guardian, вирус, найденный у норок, не мутировал по сравнению с формой COVID-19, обнаруженной у людей.

По данным издания, разведение норок является важным сектором экономики для Козани и соседнего региона Кастория, где располагается вторая ферма, на которой нашли зараженных норок.

Коронавирус у норок

Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.

Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок. Все поголовье этих животных хотели уничтожить власти Дании. Однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. Тем не менее в парламент Дании внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий, в частности, запретить разведение норок до 2022 года.

Накануне, 12 ноября, корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" сообщало со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано, что в России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок коронавирусом.