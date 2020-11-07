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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
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Еще в пяти странах отследили связь случаев COVID с норковыми фермами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Еще в пяти странах мира - в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок, информирует в субботу Всемирная организация здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании, в связи с чем в Ютландии, регионе на северо-востоке страны, были введены специальные ограничения. В этой части страны, в частности, объявили о закрытии баров и ресторанов, остановлено движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию.

В Копенгагене предупредили, что выявленная мутация может поставить под угрозу эффективность любой вакцины, и распорядились забить 15-17 млн норок. В то же время ученые заявляют, что мутации вируса - это обычное явление, и часто они не несут никакого вреда и не приводят к более серьезному течению болезни у людей.

Хроника 09 января – 07 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Испания Италия Нидерланды США и Швеция

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