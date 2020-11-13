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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
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Более 38 петербургских медиков признаны умершими от коронавируса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге умерло от коронавируса более 38 медработников, сообщил журналистам в пятницу председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Компенсации получили (семьи) 38 работников, умерло больше", - сказал он.

Журналисты обратили внимание Лисовца на то, что на стихийном мемориале погибшим от COVID медикам более сотни фотографий. Он отказался уточнить число погибших, сославшись на необходимость расследования по каждому случаю. Лисовец уточнил, что на мемориале находятся фотографии врачей не только из Петербурга, но и из других регионов РФ.

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"Надо разделять медицинских работников, умерших от ковида, и прочих. Проводится расследование, и окончательно сказать, умер медицинский работник от коронавирусной инфекции или нет, можно только по результатам комиссии. Постепенно имена всех умерших от коронавируса станут вам доступны", - сказал он.

"Процесс оформления документов и направления их в Фонд социальной защиты имеет несколько ступеней. Но лично у меня нет никаких сомнений, что получат эти средства родственники всех умерших. У государства нет задачи скрыть эти деньги", - подчеркнул Лисовец.

Петербург коронавирус

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