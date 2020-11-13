Число заразившихся кишечной инфекцией в кронштадской школе достигло 140

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В кронштадской школе №422 число заразившихся кишечной инфекцией достигло 140 человек, в их числе пять взрослых, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

"Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. Один ребенок находится в инфекционном стационаре", - уточнили в управлении.

Лабораторные исследования обнаружили возбудитель норовирусной инфекции у нескольких учеников и сотрудников школы.

Ранее в Роспотребнадзоре начали санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с несколькими случаями кишечной инфекции среди учеников со второго по пятый классов этой школе. По фактам заражения возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).