В школе Кронштадта произошло массовое отравление учеников

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в связи с кишечной инфекцией обратились более 100 учеников школы в Кронштадте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры в четверг.

"107 детей обратились за медицинской помощью. Они не госпитализированы, находятся дома", - сказал собеседник.

Ранее в четверг прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи со случаями кишечной инфекции в школе №422 в Кронштадте.

Отмечалось, что несколько учеников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. Организацию питания несовершеннолетних в школе осуществляет ООО "ТД "Профпит", говорится в сообщении ведомства.

Накануне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о санитарно-эпидемиологическом расследовании в связи с выявлением шести случаев кишечной инфекции среди учащихся 2-5 классов школы №422 в Кронштадте.