Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В школе Кронштадта произошло массовое отравление учеников

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в связи с кишечной инфекцией обратились более 100 учеников школы в Кронштадте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры в четверг.

"107 детей обратились за медицинской помощью. Они не госпитализированы, находятся дома", - сказал собеседник.

Ранее в четверг прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи со случаями кишечной инфекции в школе №422 в Кронштадте.

Отмечалось, что несколько учеников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. Организацию питания несовершеннолетних в школе осуществляет ООО "ТД "Профпит", говорится в сообщении ведомства.

Накануне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о санитарно-эпидемиологическом расследовании в связи с выявлением шести случаев кишечной инфекции среди учащихся 2-5 классов школы №422 в Кронштадте.

Петербург Кронштадт

Новости

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

В Петербурге предложили на час продлить время продажи алкоголя

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет
Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');