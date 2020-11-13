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В Петербурге свободны 17% коронавирусных коек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге свободны 17% коек, предназначенных для больных коронавирусом, сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина в пятницу.

"На сегодняшний день в городе свободны 17% коек. Тенденция роста заболеваемости сохраняется. За прошедшие сутки заболели 1756 человек. 75% от числа заболевших – это петербуржцы в возрасте 30-49 лет. Рост числа госпитализируемых по сравнению с прошедшей неделей составил 17%", - отметили в пресс-службе по итогам совещания Елина и главы регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.

По количеству заболевших – 1 435 человек на 100 тысяч населения – Петербург занимает 25 место среди регионов России.

"Сегодня в медицинских учреждениях есть потребность в докторах и персонале среднего звена. Частично это решается за счет трудоустройства студентов высших и средних образовательных учреждений (вузы, сузы). Медицинские специалисты требуются и для работы в лабораториях. В случае если будет принято решение о переводе лабораторий на круглосуточный режим работы, то потребность в кадрах возрастет", - добавили в пресс-службе.

Обсуждается также вопрос привлечения волонтеров для работы в колл-центрах при медицинских учреждениях.

11 ноября вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в стационарах Петербурга развернуты 9 613 коронавирусных коек, из них 1 778 оснащены аппаратами ИВЛ. Свободны 605 коек, что составляет порядка 7% от общего числа, отметил он.

Петербург коронавирус

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