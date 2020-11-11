Петербург введет новые ограничения из-за коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Любые мероприятия численностью свыше 50 человек в Петербурге с 14 ноября по 15 января будут требовать согласования со Смольным, следует из постановления городского правительства.

Постановление за подписью губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного в среду. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 14 ноября по 15 января в городе ограничено проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек. Их проведение возможно только по согласованию с профильными комитетами Смольного.

В городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ.

Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры. С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места (например, со входом на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов.

Залы разрешено наполнять не более чем наполовину. "Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве", - уточняется в постановлении.

Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы.

Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным" для организации, отмечается в тексте документа.

Для пожилых людей вводится режим самоизоляции. Граждане старше 65 лет смогут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять и заниматься спортом.