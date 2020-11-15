В РФ продлят упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения COVID

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В России на год продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом, сообщает в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее решение закреплено постановлениями правительства.

"Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что вопрос обсуждался на заседании Координационного совета при правительстве 2 ноября. По словам премьера России Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, позже Мишустин дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.