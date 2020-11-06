Минздрав заявил, что COVID-больные должны получать лекарства без посещения аптеки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал властям регионов предоставлять пациентам лекарства от коронавируса сразу после подтверждения диагноза, без необходимости посещения аптеки самим больным, чтобы не допускать распространения инфекции.

Как заявил Мурашко на селекторном совещании с регионами в пятницу, до местных властей "доведены средства" на необходимые мероприятия, в том числе на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов.

Также министр сказал, что регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"Помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий", - сказал Мурашко.

В случае необходимости он посоветовал регионам проводить перераспределение врачей, "привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось".

Ранее Мурашко говорил, что в регионах свободно около 15% коек для больных коронавирусом.