Кремль заявил об отсутствии комплексного плана локдауна в РФ

Регионы сами принимают решения по новым ограничениям, пояснил Дмитрий Песков

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комплексных планов по вопросу о необходимости введения локдауна быть не может, регионы сами принимают решения на эту тему в зависимости от ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главы регионов сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Песков отметил, что динамика развития эпидемии в регионах разная, поэтому такие решения губернаторы принимают сами, исходя из ситуации.

Отвечая на вопрос, готовится ли какая-нибудь новая федеральная программа помощи бизнесу в этих условиях, он сказал: "Потребности в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируются от региона к региону, поэтому какого-то комплексного плана нет. Сейчас работа идет конкретно по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается конечно же оперативный штаб, который работает в правительстве".

По словам Пескова, в настоящее время в состоянии максимальной нагрузки работают система здравоохранения всех регионов, а также промышленность и прежде всего фармацевтика, которая переживает нагрузку, кратно превышающую обычный спрос.

Кроме того, принимаются точечные меры по конкретным регионам, где происходят кризисные случаи, сказал он.

По данным оперштаба на 16 ноября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 778 случаев в 85 регионах.

Третий день подряд количество новых случаев в России держится на уровне выше 22 тысяч, планка в 20 тысяч была преодолена 6 ноября, в 21 тысячу - 9 ноября.