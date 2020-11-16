Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 778 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Третий день подряд количество новых случаев в РФ держится на уровне выше 22 тысяч, планка в 20 тысяч была преодолена 6 ноября, в 21 тысячу - 9 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 360 новых случаев COVID-19. Скончались 72 пациента, были выписаны по выздоровлению 4 244 человека.

В России за сутки умерли 303 пациента, 13 864 выписаны. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 948 тыс. 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество умерших за весь период составляет 33 489, по выздоровлению были выписаны 453 849 человек. Лечение продолжают 461 265 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 2 039 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 810 - в Московской области, 403 - в Нижегородской области, 353 - в Карелии, 346 - в Архангельской области, 341 - в Свердловской области, 327 - в Красноярском крае, 314 - в Ростовской области, 306 - в Воронежской области, 281 - в Коми, 271 - в Бурятии, 269 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 264 случая зарегистрированы в Забайкальском крае, 259 - в Мурманской области, 254 - в Иркутской области, 242 - в Якутии, 239 - в Пермском крае, 236 - в Алтайском крае, 227 - в Волгоградской области, по 226 - в Ульяновской и Омской областям, 222 - в Саратовской области, 217 - в Самарской области, 215 - в Приморском крае, по 213 - в Томской области и Ставропольском крае, 211 - в Челябинской области, 207 - в Ханты-Мансийском АО, 202 - в Кировской области.

Также 191 случай выявлен в Ямало-Ненецком АО, по 188 - в Тверской и Оренбургской областях, 183 - в Кемеровской области, 182 - в Ленинградской области, по 174 - в Ярославской и Новосибирской областях, 172 - в Хакасии, 165 - в Тюменской области, 162 - в Белгородской области, 161 - в Крыму, по 160 - в Пензенской области, Псковской области, Краснодарском крае, 159 - в Амурской области, 157 - в Новгородской области, 152 - в Удмуртии, 151 - в Калининградской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

17
В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса
коронавирус

Новости

Минтранс РФ планирует снять ограничения на полеты дронов

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

У берегов Владивостока заметили необычный "красный прилив"

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр
Пандемия коронавируса

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

"Роскосмос" сократит штат центрального аппарата и зарплату менеджеров

Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');