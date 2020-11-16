В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 778 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Третий день подряд количество новых случаев в РФ держится на уровне выше 22 тысяч, планка в 20 тысяч была преодолена 6 ноября, в 21 тысячу - 9 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 360 новых случаев COVID-19. Скончались 72 пациента, были выписаны по выздоровлению 4 244 человека.

В России за сутки умерли 303 пациента, 13 864 выписаны. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 948 тыс. 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество умерших за весь период составляет 33 489, по выздоровлению были выписаны 453 849 человек. Лечение продолжают 461 265 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 2 039 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 810 - в Московской области, 403 - в Нижегородской области, 353 - в Карелии, 346 - в Архангельской области, 341 - в Свердловской области, 327 - в Красноярском крае, 314 - в Ростовской области, 306 - в Воронежской области, 281 - в Коми, 271 - в Бурятии, 269 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 264 случая зарегистрированы в Забайкальском крае, 259 - в Мурманской области, 254 - в Иркутской области, 242 - в Якутии, 239 - в Пермском крае, 236 - в Алтайском крае, 227 - в Волгоградской области, по 226 - в Ульяновской и Омской областям, 222 - в Саратовской области, 217 - в Самарской области, 215 - в Приморском крае, по 213 - в Томской области и Ставропольском крае, 211 - в Челябинской области, 207 - в Ханты-Мансийском АО, 202 - в Кировской области.

Также 191 случай выявлен в Ямало-Ненецком АО, по 188 - в Тверской и Оренбургской областях, 183 - в Кемеровской области, 182 - в Ленинградской области, по 174 - в Ярославской и Новосибирской областях, 172 - в Хакасии, 165 - в Тюменской области, 162 - в Белгородской области, 161 - в Крыму, по 160 - в Пензенской области, Псковской области, Краснодарском крае, 159 - в Амурской области, 157 - в Новгородской области, 152 - в Удмуртии, 151 - в Калининградской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 150.