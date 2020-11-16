Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова привела данные о том, что строгое соблюдение масочного режима помогает сдержать рост распространения коронавирусной инфекции.

"Среднее число штрафов за нарушение масочного режима на 100 000 населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка восьми штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, это порядка восемнадцати штрафов на 100 000 населения", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат", - считает глава Роспотребнадзора. подчеркнула Попова.

Она добавила, что в регионах, где введены ограничения для людей старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания, летальность составляет 1,2, а там, где ограничений нет, "эта цифра увеличивается до порядка двух раз".