МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России не планируют увеличивать количество штрафов за отсутствие масок у жителей Москвы.

"Информация, размещенная в телеграм-канале Baza о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности", - говорится в заявлении ведомства в твиттере.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что руководство столичной полиции распорядилось увеличить число штрафов в Москве за отсутствие средств индивидуальной защиты, причем даже среди тех граждан, которые носят маски на подбородке. По данным СМИ, сотрудники полиции должны проверять "безмасочников" в магазинах и на остановках общественного транспорта.

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах является обязательным. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве составляет 4 тыс. рублей, на объектах транспорта - 5 тыс. рублей.