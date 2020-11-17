Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 55 021 938+651 752

На сотрудника компании, подконтрольной мэру Томска, завели уголовное дело

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудника ОАО "Томское пиво", сообщает пресс-служба ведомства.

В 2016 году подозреваемый ввел в заблуждение томского бизнесмена и подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске, на основании которого "Томское пиво" смогло приобрести эту недвижимость по заниженной стоимости, говорится в пресс-релизе.

Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемого арестовали.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о начальнике юридического отдела "Томского пива" Вячеславе Литвине.

Как сообщалось, по делу о превышении полномочий в пятницу, 13 ноября, был задержан, а в субботу арестован мэр Томска Иван Кляйн, которому подконтрольно ОАО "Томское пиво".

Томский пивоваренный завод (с 1995 года - ОАО "Томское пиво") выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе, Кляйну - 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Галине - 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

Томская область Томск СКР Томское пиво Иван Кляйн

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Карелия заняла первое место в стране по заболеваемости COVID за сутки

Пандемия коронавируса

Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Самолет Сургут - Москва вынужденно приземлится в Ханты-Мансийске

Пограничники в Приморье изъяли 450 кг трепанга и более 400 рогов сайгака

Из-за ЧП с составом под Владимиром изменен маршрут пассажирских поездов

Сочи наводнили туристы и "удаленщики"

Сочи наводнили туристы и "удаленщики"

Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Путин подписал распоряжение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Подачу воды в Симферополе ограничат четырьмя часами в сутки

Навальный подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');