На сотрудника компании, подконтрольной мэру Томска, завели уголовное дело

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудника ОАО "Томское пиво", сообщает пресс-служба ведомства.

В 2016 году подозреваемый ввел в заблуждение томского бизнесмена и подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске, на основании которого "Томское пиво" смогло приобрести эту недвижимость по заниженной стоимости, говорится в пресс-релизе.

Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемого арестовали.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о начальнике юридического отдела "Томского пива" Вячеславе Литвине.

Как сообщалось, по делу о превышении полномочий в пятницу, 13 ноября, был задержан, а в субботу арестован мэр Томска Иван Кляйн, которому подконтрольно ОАО "Томское пиво".

Томский пивоваренный завод (с 1995 года - ОАО "Томское пиво") выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе, Кляйну - 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Галине - 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.