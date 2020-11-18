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Замгендиректора компании, подконтрольной мэру Томска, обвинили в мошенничестве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в мошенничестве заместителю генерального директора по правовым вопросам ОАО "Томское пиво" Вячеславу Литвину, который ранее был задержан и арестован.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину Литвин не признал, сообщается в телеграм-канале адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна (ему подконтрольно ОАО "Томское пиво"), обвиняемого в превышении полномочий по другому делу.

Также отмечается, что следователи просили Литвина дать показания против Кляйна, но тот отказался.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области возбудило против Литвина дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году он ввел в заблуждение томского предпринимателя при покупке у него двух земельных участков для нужд "Томского пива". В результате ОАО получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей.

По данным источника "Интерфакса", потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении Кляйна.

По данным следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца – до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

Томск Томское пиво Вячеслав Литвин Иван Кляйн

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