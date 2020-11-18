Замгендиректора компании, подконтрольной мэру Томска, обвинили в мошенничестве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в мошенничестве заместителю генерального директора по правовым вопросам ОАО "Томское пиво" Вячеславу Литвину, который ранее был задержан и арестован.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину Литвин не признал, сообщается в телеграм-канале адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна (ему подконтрольно ОАО "Томское пиво"), обвиняемого в превышении полномочий по другому делу.

Также отмечается, что следователи просили Литвина дать показания против Кляйна, но тот отказался.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области возбудило против Литвина дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году он ввел в заблуждение томского предпринимателя при покупке у него двух земельных участков для нужд "Томского пива". В результате ОАО получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей.

По данным источника "Интерфакса", потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении Кляйна.

По данным следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца – до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.