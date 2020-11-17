Ликвидирован канал поставок наркотиков из Италии в Россию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Канал поставок наркотиков из Италии ликвидирован в России, сообщила во вторник пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Операция по вскрытию и ликвидации наркотического потока была проведена совместно с сотрудниками ФСБ. В нескольких регионах России были задержаны члены преступной группы, которые пересылали марихуану и гашиш на территорию Калининградской области с целью их последующей перепродажи. Оптовые партии наркотиков они получали из Италии", - сообщила пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.