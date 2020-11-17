Думе предложили ограничить иностранное финансирование митингов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета от вмешательства извне безотлагательно предложила внести в Госдуму законопроект об ограничении иностранного финансирования публичных мероприятий.

"Предлагаем ввести регулирование порядка финансирования публичных мероприятий, ограничение иностранного финансирования и введение административной ответственности за нарушение порядка финансирования", - сказал председатель комиссии Андрей Климов.

Комиссия также предложила ввести административную ответственность за нарушение НКО-иноагентами предписанного им порядка деятельности, в том числе за отсутствие маркировки иноагента в материалах СМИ. За неисполнение иноагентами этих требований после привлечения их к административной ответственности сенаторы предложили ввести уголовное наказание.