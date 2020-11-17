Ульяновский медик заразился коронавирусом после вакцинации

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Медицинский сотрудник в Ульяновской области, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", заболел COVID-19, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава во вторник.

Как рассказал собеседник агентства, за время наблюдения за привитыми медиками в области был выявлен один случай заражения медицинского сотрудника через семь дней после первой прививки от коронавируса, "по причине не сформировавшегося иммунитета".

Он отметил, что вакцина двухкомпонентная - через три недели после первой инъекции пациент получает вторую. Человек считается защищенным от COVID-19 только после второй прививки, поскольку за это время идет процесс формирования иммунитета, подчеркнули в Минздраве.

Сотрудник пресс-службы отметил, что в регион поступало 42 дозы вакцины. "Ожидается второй транш вакцин от Минздрава России", - добавил он.