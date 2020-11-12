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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:36Заразились
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В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Медик заразился коронавирусом в течение недели после прививки первой частью двухкомпонентной вакцины от COVID-19, сообщила замглавы Минздрава Кемеровской области Елена Зеленина.

Пандемия коронавируса

"У нас зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным", - сказал она на брифинге 12 ноября.

На днях оперштаб Алтайского края сообщил, что трое из 42 медиков, получивших вакцину Sputnik V, заразились после этого коронавирусом. Врачи и чиновники предположили, что к моменту заражения у них не успел выработаться иммунитет к COVID-19.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Sputnik V Кемеровская область Кузбасс Алтайский край Минздрав коронавирус

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