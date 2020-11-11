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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53Заразились
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Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им

Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им
Фото: Imago image/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Трое из 42 медиков, которых вакцинировали препаратом "Спутник V" в Алтайском крае, заразились коронавирусом, сообщает в среду оперштаб региона.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом. По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", - подчеркивается в пресс-релизе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Алтайский край коронавирус Спутник V

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