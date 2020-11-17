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Путин назвал договор между Баку и Ереваном базой для урегулирования конфликта

Путин назвал договор между Баку и Ереваном базой для урегулирования конфликта
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил важность достигнутой договоренности между Баку и Ереваном о разблокировании транспортных и экономических связей вокруг Карабаха, подчеркнув, что это создает базу для дальнейшего окончательного урегулирования конфликта.

"Очень важно то, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, о восстановлении экономических связей. Это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу", - сказал Путин в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК), комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

При этом он подчеркнул, что проблема Карабаха сохраняется.

"Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Это говорит о том, что сохраняется статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - пояснил президент.

По словам Путина, "что будет дальше, предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса".

Президент РФ добавил: "На мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха".

События в Карабахе - это не кино, а трагедия, которая происходит в жизни, самое главное, что удалось добиться прекращения огня, заявил Путин. По его словам, самое главное, что удалось сделать – это прекратить кровопролитие.

"Свыше четырех тысяч человек погибли только по официальным данным, на самом деле, думаю, больше, десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями", - сказал Путин.

Владимир Путин

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