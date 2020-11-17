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Путин заявил о праве Баку самостоятельно выбирать себе союзников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан вправе самостоятельно выбирать союзников, никто не может запретить ему иметь союзнические отношения с Турцией, заявил президент России Владимир Путин.

"Азербайджан - это независимое суверенное государство, Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же может им в этом отказать?", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что о роли Турции изначально прямо говорили в Азербайджане, "да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан".

Путин заявил, что в его обязанности не входит оценка роли Турции в ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. "Разные люди, разные страны оценивают по-разному", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Турция всегда была участником международных усилий по урегулированию в Нагорном Карабахе, обвинить ее в нарушении международного права нельзя.

"У нас (РФ и Турции) далеко не всегда и не во всем совпадают позиции и точки зрения. Они иногда диаметрально расходятся", - сказал Путин, добавив, что искусство дипломатии заключается в поиске компромисса, а он "основан на уважении к партнеру".

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