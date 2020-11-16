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Пашинян признал ошибки армянского руководства в Карабахе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об ошибках армянского руководства в процессе карабахского урегулирования.

"Нашими подходами были, во-первых, принцип исключения войны, во-вторых, принцип "ни пяди земли". Мы должны были иметь сценарий и готовиться, считали, что бесконечно можем затягивать время. Наша стратегическая ошибка в том, что мы не сделали выбор в пользу одного из этих принципов и хотели совместить их", - сказал Пашинян на встрече с депутатами правящей фракции "Мой шаг" в парламенте в понедельник.

Он отметил также, что за последние два с половиной года ВС Армении пополнили арсенал своего вооружения "всем необходимым".

"В системе ПВО имели колоссальные приобретения, мы закупили системы "Тор", модернизированные "ОСА-АК" (зенитный ракетный комплекс - ИФ), но они были недостаточными для обслуживания современных вызовов, соотношение сил изменилось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в понедельник под контролем российских миротворцев откроется дорога из Армении через Лачин в Степанакерт.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" не участвуют во встрече. Ранее "Процветающая Армения" заявила, что оппозиция может пойти на встречу с главой армянского правительства только для обсуждения вопроса о его отставке.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Беспорядки и протесты оппозиции в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия упомянутого заявления. Армянские оппозиционеры восприняли вышеперечисленные шаги как капитуляцию.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 16 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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