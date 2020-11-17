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Путин заявил, что он убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что ему удалось убедить Баку и Анкару в том, что не провоцировать Ереван присутствием турецких военных на линии соприкосновения и не допустить провокаций.

"Что касается миротворческой миссии, то действительно и Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне всё-таки, кажется, удалось убедить наших турецких партнеров, наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия или предпосылки для разрушения наших договоренностей, такие условия, которые провоцировали бы одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - подчеркнул Путин.

Он пояснил, что имеет в виду "тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен первой мировой войны, с геноцидом".

"Это фактор, который можно признавать, не признавать. Кто-то признает, а кто-то в мире не признает, - для России здесь проблем нет, мы давно это все признали, - но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял", - сказал российский президент.

Он подчеркнул: "Здесь не было у нас никаких проблем. Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участие в контроле за соблюдением прекращения огня, мы сделаем это с Турцией совместно, имея в виду, что у нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где мы и в идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование и конвой".

"Здесь такого рода взаимодействие не требуется, но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе будем ее анализировать и соответственно, делать выводы из того, что происходит в действительности в режиме текущего времени", - продолжил президент РФ.

"Где он будет размещаться, это другой вопрос. Очевидно, что он будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить", - сказал Путин.

Он заявил, что российские миротворцы размещаются в Карабахе для обеспечения безопасности возвращающихся туда армян. Так президент ответил на вопрос, возвращаются ли в Нагорный Карабах армяне, покидавшие его во время конфликта.

Путин напомнил, что под документом стоит его подпись, подпись лидеров Армении и Азербайджана: "Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они очень свежи, очень много потерь, - беда пришла во многие дома, во многие семьи и в Азербайджане, и в Армении, - нужно время для того, чтобы все успокоились, чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу. Вот, что самое главное. Ну а для этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся с обеих сторон".

Он заявил, что миротворцев в Карабахе достаточно, а если потребуется изменить их количество, то это можно будет сделать с согласия Армении и Азербайджана.

Касаясь вопроса денежного довольствия, которое будет выплачиваться участникам миротворческой миссии, Путин сказал: "У нас есть нормативная база, это отрегулировано в соответствующих указах президента. Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом".

Миротворцы в Карабахе

Согласно трехстороннему заявлению Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Кроме того, в зону нагорно-карабахского конфликта введены российские миротворцы.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что только она направляет миротворцев в зону конфликта, а сотрудничество с Турцией планируется в рамках создания российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана.

Турция же заявляла, что будет играть равную с Россией роль в регионе и планирует ввести также и своих миротворцев.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 17 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Владимир Путин

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