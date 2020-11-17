Путин заявил, что в его отношениях с Пашиняном нет никаких особенностей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что с прежним руководством Армении у него были добрые отношения, но и с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном сложились доверительные взаимоотношения, поэтому намеки на своеобразность нынешних взаимоотношений Москвы и Еревана ему непонятны.

Отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, кадры чего были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК), президент заметил, что не понимает, что имеют в виду те, кто говорит о своеобразной позиции руководства Армении в отношении России, которое привело к решению по Нагорному Карабаху.

"Я не понимаю, что имеется в виду. Никаких особенностей в наших взаимоотношениях с Арменией за последнее время, в том числе за время, когда у власти находился премьер Пашинян, я не отмечаю", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что неоднократно высказывал свою позицию публично, считая, что страна, которая находится на грани боевых действий, не может позволить себе "организацию внутренней политической жизни и власти с помощью улиц".

"Раскол общества не ведет ни к чему хорошему, консолидировать надо общество, а не разваливать. Мою позицию все знают, я говорю об этом открыто, не стесняясь, сейчас говорю об этом публично. Но это никак не повлияло на наши отношения", - сказал президент РФ.

Путин добавил: "Да, у меня были добрые отношения с прежним руководством, я это никогда не скрывал, и не прятал эти отношения. Но это никак не отразилось на межгосударственных наших связях. Но, во-первых, у нас и личные отношения достаточно доверительные и конструктивные сложились, поэтому мне эти намеки не очень понятны", - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что "кроме лиц, облеченных определенным доверием в своей собственной стране, есть народ этой страны".

"И если говорить об армянском народе, то Россию и армян связывают многовековые отношения, уходящие корнями далеко-далеко в прошлое. В основе наших отношений культурная, религиозная близость, многое исторически нас связывает. И это важнее даже, чем отношения между конкретными людьми. Мы помним об этом и никогда не забываем", - сказал президент РФ, подчеркнув, что это лежит в основе взаимодействия России с Арменией.