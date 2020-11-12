Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Турецкие наблюдатели по Карабаху будут находиться исключительно в пределах наблюдательного центра, он будет размещен на территории Азербайджана, не приближенной к зоне конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

В РоссииКремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцыЧитать подробнее

Он отметил, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме. Министр подчеркнул, что центр будет "стационарно, без каких-либо выездных миссий" размещен на территории Азербайджана. Никаких миротворческих подразделений Турция направлять в Карабах не будет, добавил Лавров.

Урегулирование ситуации в Карабахе

Ранее на этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября в Нагорном Карабахе полностью прекращаются все боевые действия. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В среду, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

Азербайджан празднует завершение военного конфликта

8
Сергей Лавров Нагорный Карабах Турция МИД РФ Азербайджан

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн
Пандемия коронавируса

В Минске введен масочный режим

В Минске введен масочный режим
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Пандемия коронавируса

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом

Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Пандемия коронавируса

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');