Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Турецкие наблюдатели по Карабаху будут находиться исключительно в пределах наблюдательного центра, он будет размещен на территории Азербайджана, не приближенной к зоне конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме. Министр подчеркнул, что центр будет "стационарно, без каких-либо выездных миссий" размещен на территории Азербайджана. Никаких миротворческих подразделений Турция направлять в Карабах не будет, добавил Лавров.

Урегулирование ситуации в Карабахе

Ранее на этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября в Нагорном Карабахе полностью прекращаются все боевые действия. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В среду, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.