Песков заявил, что Путин и Алиев не обсуждали ввод турецких миротворцев в Карабах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду прокомментировал публикацию президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым записи своего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным по урегулированию в Карабахе. В ходе разговора Алиев упоминает совместную миротворческую миссию Турции и РФ.

В ночь на вторник стало известно, что Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Стороны договорились, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.