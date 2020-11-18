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Полпред сообщил о стабилизации заболеваемости коронавирусом в Хакасии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - При помощи федеральных ведомств обстановку с COVID-19 в Республике Хакасия удалось стабилизировать, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло журналистам по итогам рабочей поездки в этот регион, продолжавшейся с 12 ноября.

"Сегодня обстановка по COVID-19 в республике стабилизировалась", - сказал он.

По его словам, огромный вклад в это внесли специалисты федеральных ведомств - Минздрава, Минобороны, МЧС, Минпромторга, Роспотребнадзора, а также главврачи медучреждений Хакасии.

Меняйло отметил, что "налажена работа всей системы здравоохранения", в республике создан единый центр управления ситуации с коронавирусом, увеличиваются объемы тестирования, создан приемно-распределительный центр для больных с подозрением на COVID-19.

Также в регион доставлены лекарства для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, усилены бригады "скорой помощи".

"Та система, которая здесь на сегодня создана, способна взять на себя все риски", - сказал полпред, поблагодарив при этом медработников за их работу.

При этом Меняйло констатировал неудовлетворительную работу Минздрава Хакасии в сложившейся ситуации.

"Министерство здравоохранения Республики Хакасия не справляется с теми задачами, которые перед ним стоят. Все что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами - это организаторская работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть Министерство здравоохранения", - сказал полпред.

Хакасия коронавирус COVID-19

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