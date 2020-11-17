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Суд снова отклонил иск эксперта по делу Прокопьевой о защите чести и достоинства

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Псковский областной суд во вторник оставил в силе решение городского суда Пскова об отказе в иске эксперту Ольге Якоцуц о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистке Светлане Прокопьевой. Об этом "Интерфаксу" сообщила Прокопьева.

В июле военный суд оштрафовал журналистку на полмиллиона рублей за колонку о предпосылках теракта в УФСБ в Архангельске, усмотрев в этой публикации оправдание терроризма.

Прокопьева вины не признала и приговор обжаловала.

Ее защита высказывала намерение попросить управление СК по Хакасии проверить последнюю психолого-лингвистическую экспертизу по делу на предмет дачи заведомо ложного заключения (ст. 307 УК). Адвокаты уточняли, что экспертное заключение дали Ольга Якоцуц и Юлия Бойкова.

Якоцуц подала к журналистке иск на полмиллиона рублей из-за январского поста в фейсбуке, в котором говорилось о решении следствия назначить повторную экспертизу по делу об оправдании терроризма и о выборе экспертов из Абакана. Эксперт усмотрела в этом посте информацию, порочащую ее деловую репутацию. Псковский городской суд отклонил ее иск в августе. Теперь она получила отказ в следующей инстанции.

На вопрос об обжаловании приговора об оправдании терроризма, Прокопьева ответила, что до 30 ноября она и ее адвокаты будут изучать протокол. Она предположила, что после этого будет назначено апелляционное заседание.

Карелия ФСБ Архангельск Михаил Жлобицкий Светлана Прокопьева Ольга Якоцуц Абакан Хакасия

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