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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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В России COVID-19 диагностирован еще у 22 410 человек

Зафиксировано рекордное число вылечившихся и умерших за сутки

В России COVID-19 диагностирован еще у 22 410 человек
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 410 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В целом по стране зафиксированы рекордные показатели и по числу выздоровевших, и по количеству летальных исходов. За сутки выписаны по выздоровлению были 22 055 человек, умерли 442 пациента.

В целом, показатели прироста числа заболевших за минувшие сутки незначительно меньше, чем данные за понедельник, когда в РФ был выявлен максимум новых случаев COVID-19 - 22 778. В целом с начала сентября число случаев заражения в РФ в сутки увеличилось почти в четыре раза: с 5 762 случаев 17 сентября до 22 410 случаев 17 ноября.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 882 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 74 пациента, но количество выписанных является рекордным за осень - 5 274 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 млн 971 тыс. 013 случаев коронавирусной инфекции, 33 тыс. 931 умерших и 1 млн 475 тыс. 904 выписанных. Лечение продолжают 538 822 пациента.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 2 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 839 - в Московской области, 407 - в Нижегородской области, 351 - в Архангельской области, 349 - в Свердловской области, 329 - в Красноярском крае, 312 - в Ростовской области, 311 - в Воронежской области, 283 - в Коми, 273 - в Хабаровском крае, 269 - в Бурятии, 268 - в Карелии, 266 - в Забайкальском крае, 259 - в Иркутской области, 256 - в Мурманской области, 245 - в Пермском крае, 235 - в Алтайском крае, по 229 - в Волгоградской области, Омской области.

Еще 227 новых случаев - в Ульяновской области, по 220 - в Якутии, Саратовской области, 218 - в Приморском крае, 217 - в Ставропольском крае, 216 - в Самарской области, 210 - в Челябинской области, по 205 - в Кировской области, Томской области, 198 - в Ханты-Мансийском АО, 192 - в Ямало-Ненецком АО, 188 - в Оренбургской области, 186 - в Тверской области, 185 - в Кемеровской области, по 179 новых случаев в Ленинградской области, Новосибирской области. 175 - в Хакасии, 172 - в Ярославской области, 170 - в Псковской области.

Кроме того, 169 случаев зарегистрированы в Тюменской области, по 166 - в Новгородской области, Пензенской области. По 161 - в Белгородской области, Краснодарском крае, 159 - в Калининградской области, 158 - в Удмуртии, 157 - в Амурской области, 155 - в Крыму, 152 - в Вологодской области, по 151 - в Ивановской области, Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

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