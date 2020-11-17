Глава Хакасии вылечился от коронавируса

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Хакасии Валентин Коновалов получил отрицательные тесты на коронавирус, в связи с чем возвращается к полноценному режиму работу после выздоровления. Об этом он сам сообщил в соцсети во вторник.

"Результат моего последнего теста на COVID-19 - отрицательный. С учетом изменения правил Роспотребнадзора выхожу из режима изоляции и завтра полноценно приступаю к работе", - написал глава республики.

Как сообщалось, у Коновалова коронавирус подтвердили 17 октября. Сразу же он ушел на самоизоляцию и работал из дома дистанционно.