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Два человека пострадали при сходе электровоза Лебединского ГОКа с рельсов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали во время происшествия на Лебединском горно-обогатительного комбинате (ЛГОК, входит в компанию "Металлоинвест"), сообщает пресс-служба компании в среду.

По информации ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о происшествии на ЛГОКе поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 18 ноября в 4:55.

По предварительной версии, во время движения по перегону от станции "Кварцитная" до станции "Узловая" произошел обрыв маятникового болта подвески одного из тяговых двигателей. Из-за этого была повреждена тормозная магистраль, что привело к сходу электровоза, говорится в сообщении пресс-службы ЛГОКа.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, машинист и помощник машиниста успели покинуть кабину до схода тягового агрегата, но получили травмы. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Областной прокуратурой организована проверка соблюдения охраны и безопасности труда на предприятии.

Ранее сообщалось, что 6 сентября 2020 года на территории ЛГОКа произошло столкновение двух электровозов с последующим возгоранием одного из них. Погибших и пострадавших не было.

АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" – крупнейшее в России предприятие по добыче и обогащению железной руды, единственный в России и СНГ производитель ГБЖ.

ЛГОК Металлоинвест Белгородская область

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