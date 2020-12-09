Дума приняла закон о льготах для новой федеральной территории "Сириус"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве компаний и лиц, которые работают на так называемой федеральной территории "Сириус" (Краснодарский край, побережье Сочи), получать льготы по НДС, субсидии на уплату таможенных пошлин и на возмещение процентной ставки по кредитам.

Законопроект (№1051718-7) в ноябре внесли в парламент сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Он подготовлен в развитие обновленных положений Конституции. По новой Конституции помимо трех уровней публичной власти (федеральный, региональный и муниципальный) на территории РФ можно создавать специальные федеральные территории. Внесенный законопроект закреплял на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус", как нового вида публично-правового образования. Речь идет о территории, которая располагается в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи – там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года.

Изначально законопроект прописывал особенности организации публичной власти на федеральной территории "Сириус". Ко второму чтению были добавлены поправки, которые уточняют особенности осуществления экономической деятельности.

Так, согласно принятому закону, правительство РФ и власти территории смогут устанавливать меры поддержки лиц, осуществляющих деятельность в "Сириусе", включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным для создания и функционирования ее инфраструктуры. Работающие на новой территории предприниматели и компании будут иметь право на субсидирование затрат, связанных с уплатой таможенных пошлин в отношении товаров, импортируемых для использования при строительстве, а также оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости.

"В отношении товаров, необходимых для осуществления научно-технологической деятельности, может предусматриваться субсидирование затрат лиц, осуществляющих деятельность на федеральной территории "Сириус", по уплате налога на добавленную стоимость", - следует из принятого закона.

Поддержку могут получить как участники уже работающего проекта "Инновационный научно-технологический центр" (ИНТЦ), расположенного в границах территории "Сириус", так и лица, зарегистрированные на новой территории.

В законе прописан поэтапный период начала функционирования новой федеральной территории, который завершится 31 декабря 2025 года. Налоговая и имущественная база территории должна быть сформирована к 1 января 2022 г. "В настоящее время готовятся поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Бюджет федеральной территории начнет формироваться, начиная с 2022 года", - сообщал ранее глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.