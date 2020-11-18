Виновниками схода с рельсов поезда под Владимиром назвали стрелочников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Установлены подозреваемые, действия которых привели к сходу с рельсов грузового состава во Владимирской области в понедельник, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

"Днем 16 ноября на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В настоящее время работники допрошены в качестве подозреваемых. Они дали признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что в подвижной состав входили 64 вагона-цистерны. Происшествие повлекло сход 35 вагонов и частичный разлив нефтепродуктов.

Как сообщалось, в понедельник в 14:07 по Москве в районе станции Новки-I сошли с рельсов три десятка вагонов грузового поезда. Состав перевозил мазут. В результате погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, вылился груз из шести цистерн.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Часть пассажирских поездов из-за ЧП изменили маршрут следования, некоторые поезда были отменены. Во вторник, 17 ноября, вечером движение было восстановлено.

Кроме того, из-за инцидента во Владимирской области был введен режим ЧС. В среду, 18 ноября, пресс-служба администрации региона объявила, что этот режим отменен.