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Детский омбудсмен объявил об обнаружении порнофильмов в комьютере Дмитриева

Детский омбудсмен объявил об обнаружении порнофильмов в комьютере Дмитриева
Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева вернули на новое рассмотрение, поскольку свидетели видели, как он смотрел на своем компьютере порнофильмы, заявил на пресс-конференции детский омбудсмен республики Геннадий Сараев.

"Есть показания свидетелей, которые подтверждают, что, мало того, что фильмы находились в компьютере, Дмитриев еще эти фильмы просматривал, и свидетельские показания в суде были озвучены. Именно это стало основанием для возврата судом дела об изготовлении порнографических снимков с участием несовершеннолетней обратно в городской суд", - объяснил он.

По его словам, то, что Дмитриев просматривал на компьютере порнографические фильмы, суд может рассматривать как мотив совершения им преступления по ст.242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

"Если раньше был непонятен мотив, и те снимки обнаженного ребенка, которые находились в компьютере и на которых также были видны гениталии ребенка, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья, то на сегодня уже, так как эти фотографии находились рядом с порнографическими материалами, есть мотив, который сейчас судья будет рассматривать", - сказал Сараев.

24 ноября Петрозаводский городской суд в третий раз начнет рассматривать дело, в рамках которго историк обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "в" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК).

В 2018 году этот суд признал Дмитриева виновным только в хранении элементов оружия, а два другие обвинения с него снял. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на пересмотр.

Перед вторым кругом историку добавили обвинение в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней и оставили первые три.

В 2020 году городской суд назначил Дмитриеву три с половиной года колонии по статье о сексуальном насилии и оправдал по трем оставшимся статьям. Затем Верховный суд Карелии назначил подсудимому 13 лет колонии строгого режима, а обвинения по трем оставшимся статьям снова вернул на пересмотр.

Дмитриев вины не признает.

Мемориал Юрий Дмитриев Петрозаводский суд Верховный суд Карелии Геннадий Сараев

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