Михаил Мень задержан после допроса

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области экс-губернатор региона, аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан после допроса до утра четверга, когда следствие попросит суд избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Михаил Мень доставлен в изолятор временного содержания ГУ МВД по Москве. Завтра следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

На кадрах, распространенных в телеграм-канале Следственного комитета (СК) видно, как Меня выводят в наручниках из здания ведомства в Техническом переулке и усаживают в полицейский автомобиль.

Ранее источник сообщил, что следователи после допроса Меня не планируют его задерживать и ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста.

"У следствия нет планов задерживать Меня после допроса в качестве обвиняемого, к нему будут применены меры, не связанные с содержанием под стражей", - сказал собеседник агентства.

В чем обвиняют экс-губернатора Меня

В среду официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказала Петренко.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - сказала представитель СК.

Статья 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

О причастности Меня к этому преступлению сообщил ранее в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов "согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Меня Михаила Александровича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, его задержание и применение в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий".

Совет Федерации дал генпрокурору на это свое согласие.