Экс-губернатор Мень не признал вину в растрате

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень отвергает обвинения в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, сообщил адвокат задержанного Мурад Мусаев.

"Мень считает свое задержание следствием недоразумения. Никакой растраты он, конечно же, не совершал", - сказал Мусаев в среду вечером "Интерфаксу".

Мень, по словам его адвоката, также надеется, что ограничения в рамках избранной ему меры пресечения не навредят интересам госслужбы.

"Генеральным прокурором было объявлено, что в отношении Михаила Меня планируется избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий. Никаких действий против интересов правосудия Михаил Александрович предпринимать не собирается в любом случае. Если таковая мера пресечения будет избрана, мы надеемся, что ограничения не будут избыточными и не навредят интересам государственной службы", - отметил Мусаев.

Как ожидается, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Меня в четверг, 19 ноября.

Дело Михаила Меня

В среду официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказала Петренко.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - сказала представитель СК.

Статья 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

О причастности Меня к этому преступлению сообщил ранее в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов "согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Меня Михаила Александровича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, его задержание и применение в отношении его меры пресечения в виде запрета определенных действий".

Совет Федерации дал генпрокурору на это свое согласие. После этого Мень был доставлен для допроса в СК, а затем задержан до судебного заседания по избранию меры пресечения. Ночь он проведёт в Изоляторе временного содержания ГУ МВД по Москве.