Руководителям ТРЦ в Тюмени рекомендовали отключить Wi-Fi

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Тюмени в условиях пандемии рекомендовала руководителям торговых и торгово-развлекательных центров ограничить доступ посетителей к интернету по беспроводному Wi-Fi.

Также сотрудникам ТРЦ разрешили требовать у посетителей документы, если возникают сомнения, что это взрослые.

Ранее в Тюменской области лицам моложе 18 лет запретили ходить в торговые центры без родителей.

Аналогичные запреты ввели и в некоторых других регионах. Использование Wi-Fi в торговых центрах ранее запретили в Красноярском крае.