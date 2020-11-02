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Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс решил с 3 ноября ужесточить ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Он, в частности, запретил торговым центрам предоставлять посетителям возможность подключаться в интернет через Wi-Fi. Об этом сообщил пресс-центр краевого правительства.

Пандемия коронавируса

Также он запретил пускать в ТЦ детей до 14 лет, если их не сопровождают родители. Ранее аналогичное ограничение ввели для детей до 18 лет в Самарской области на время школьных каникул.

Также жителям региона запретили с 3 ноября проводить в кафе и ресторанах семейные торжества.

Общепиту предписано расставить столики, чтобы между ними было не менее полутора метров, либо установить между столами перегородки.

Жителям края теперь предписано носить маски не только в местах массового пребывания людей или на транспорте, но и в лифтах и на парковках.

Чиновникам губернатор рекомендовал организовать прием посетителей по предварительной записи.

Часть ограничений затрагивает спорт. Так, все спортивные мероприятия со вторника будут проводиться без зрителей. Краевым и муниципальным спортивным объектам предписано прекратить оказывать услуги населения, но этот запрет не коснется частных и федеральных объектов.

Спортивным секциям губернатор разрешил продолжить работу при соблюдении требований Роспотребнадзора. На таких же условиях может быть продолжена профессиональная спортивная подготовка на любых объектах.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Красноярский край Александр Усс коронавирус Самарская область

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