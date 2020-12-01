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Первому осужденному за избиения в ИК-1 уменьшили срок на полгода

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным дела Ярославского областного суда во вторник частично удовлетворила жалобу адвоката заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова, осужденного в январе по делу об избиении осужденного, сообщила журналистам пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова.

"Приговор изменен, назначенное наказание снижено до 3 лет 6 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменения",- сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, Ефремов 15 января этого года был признан виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и приговорен к лишению свободы на 4 года в колонии общего режима. Он был лишен специального звания капитана внутренней службы, а также на два года лишен права занимать определенные должности.

Ефремов был первым фигурантом дела об избиении в ярославской колонии, который предстал перед судом.

По данным следствия, сотрудники ИК-1 УФСИН России по Ярославской области в июне 2017 года избили осужденного Евгения Макарова, отбывающего наказание в исправительном учреждении. В результате ему были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Летом 2019 года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

Ярославская область ИК-1

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