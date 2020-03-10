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Ставропольский суд вынес приговор медсестре по делу о заражении пяти пациентов ВИЧ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Буденновский городской суд (Ставропольский край) вынес обвинительный приговор старшей медсестре больницы в Буденновске за заражение пациентов ВИЧ-инфекцией, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Ей назначены 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Также на один год и шесть месяцев она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

В 2018 году в стационаре инфекционного отделения больницы Буденновска пятерых пациентов, в том числе троих детей, заразили ВИЧ.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщала, что за заражение пациентов ответит старшая медсестра больницы. Ей были предъявлены обвинения в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). По данным следствия, она не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся на лечении в инфекционном отделении больницы.

Ответственные должностные лица получили административные и дисциплинарные взыскания.

Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевом Центре СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию. У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью.

Ставропольский край

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