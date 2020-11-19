Член Российской академии транспорта связал безопасность дорог в Европе с однополыми браками

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Организация безопасности дорог и другие урбанистические решения в европейских странах связаны с легализацией однополых браков, заявил член Российской академии транспорта Михаил Якимов в выступлении на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".

"Вот вы показываете, пример – перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас – нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано?", - заявил Якимов, критикуя предложения других урбанистов.

Эксперт также опубликовал запись своего выступления в соцсетях, подчеркнув, что прежде, чем перенимать опыт других стран, необходимо исследовать связь организации автобусных остановок, островков безопасности и организации перекрестков с однополыми браками.

"У нас сейчас нет ответа, связаны ли однополые браки и курение марихуаны и вот такие остановки автобусные. А мы говорим, что надо применять – это неправильно", - заявил Якимов.

Михаил Якимов – директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук, профессор кафедры организации и безопасности движения МАДИ.