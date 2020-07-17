В комитете Думы по вопросам семьи поддержали предложение запретить однополые браки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы Тамара Плетнева считает, что исключение возможности заключить брак для лиц одного пола давно требует законодательного урегулирования, и в этом плане законопроект сенатора Елены Мизулиной своевременен.

"Однозначно правильное утверждение. Очень хорошо, что наша коллега Мизулина обратила на это внимание и внесла такой законопроект", - сказала Плетнева "Интерфаксу" в пятницу.

Она обратила внимание, что "таких ограничений у нас сейчас нет, кроме того, что в Конституции указано, что семья - это союз мужчины и женщины".

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов группы сенаторов о защите семьи. Его инициатором выступила сенатор Елена Мизулина.

Проект закона не допускает заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.

Пакет законопроектов, объединенных под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", разработан специально созданной в 2016 году временной комиссией Совета Федерации. Работа над пакетом законопроектов велась три года.