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Путин ответил на жалобу на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого "Радуга"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил выстроить "неагрессивный" общественный контроль за ЛГБТ-пропагандой. Так он ответил на жалобу экс-депутата, представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая заподозрила эту пропаганду в рекламе мороженого "Радуга".

Изменение Конституции

Вопрос обсуждался на онлайн-встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Лахова попросила Путина поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена законом. По словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета - вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США, считает Лахова.

"Здесь же за каждым не уследишь, где там этикетку кто придумал и так дале, - ответил Путин. - Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль".

Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов сообщил радио "Говорит Москва", что цвет мороженого "Радуга", которое производит его фирма, к ЛГБТ никакого отношения не имеет. Реакцию Лаховой он воспринимет как ее личное мнение.

"Мы с этим категорически не согласны, однако, если будет законодательный акт или акт исполнительной власти, то, безусловно, как законопослушная компания, мы подчинимся. Однако хочу заметить, что радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение. Наша радуга — это натуральные цвета, это вкусно, это четырёхцветное мороженое. Насколько я знаю, у ЛГБТ-сообщества другие цвета, их больше. Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ. Больше скажу, к сожалению, если уж захотеть, то в любой цветовой гамме, в любом предмете, оговорка по Фрейду, можно увидеть нечто напоминающее чего-то. Очень надеюсь, что будет принято правильное решение", - сказал он.

На этой же встрече член группы Алексей Пушков пожаловался на демонстративную акцию посольства США, которое в первый день голосования по поправкам вывесило флаг движения за права ЛГБТ на своем здании. "В здании этом кто работает? - поинтересовался Путин и, получив ответ "американские дипломаты", добавил: - Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно".

Президент подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Екатерина Лахова Союз женщин России Владимир Путин США Роскомнадзор Чистая линия Алексей Пушков

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