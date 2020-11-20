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Сотрудники упраздняемых Роспечати и Россвязи смогут продолжить работу в Минцифры

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспечати и Россвязи смогут продолжить работу в министерстве цифрового развития и связи, слияние агентств и министерства займет какое-то время, но должно пройти "бесшовно", заявили в пресс-службе Минцифры.

"Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство", - сообщили в пресс-службе Минцифры в пятницу.

Там отметили, что министерство должно "сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач".

"Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства", - заявили в ведомстве.

Россвязь и Роспечать - подведомственные агентства Минцифры, совместно с которыми министерство решает такие важные задачи, "как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие". "Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи", - отметили в Минцифры.

Там заявили, что реорганизация согласуется с административной реформой по централизации управления, объявленной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В свою очередь глава Роспечати Михаил Сеславинский счел проделанную ведомством работу успешной.

"Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5". Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько". Есть чем гордиться и что вспомнить", - написал Сеславинский в фейсбуке в пятницу.

Ранее 20 ноября президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции в Минцифры.

Роспечать Россвязь Минцифры Михаил Сеславинский

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