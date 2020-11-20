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В СЖР выразили надежду на поддержку прессы и после закрытия Роспечати

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России надеется, что упразднение Роспечати не приведет к сокращению объема субсидий для печатных СМИ, заявил "Интерфаксу" в пятницу председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Среди прочих функций агентство занималось и распределением субсидий для печатных СМИ. Причем я тоже участвовал в этой комиссии несколько лет, это были огромные объемы, каждый год около 0,5 млрд рублей распределялось, и эти деньги получали более 700 различных печатных СМИ, многие из которых на национальных языках. (...) Я очень надеюсь, что все-таки эта функция сохранится теперь уже в составе Минцифры, потому что иначе это может нанести урон национальной информационной безопасности", - сказал Соловьев.

В целом же, по его словам, медиаотрасль за годы работы научилась саморегулированию. "В целом, понятно, что отрасль, как работала, так и продолжит работать. Медиаотрасль в значительной степени сейчас саморегулируется, и все уже как-то, в общем, привыкли работать даже в этих тяжелых условиях пандемии, но, конечно, та помощь, которая была и помощь в разъяснениях о том, как ею воспользоваться, она очень важна", - сказал Соловьев.

По его словам, важно, чтобы профессионалы, которые есть в Роспечати и которые все годы работы агентства помогали СМИ, продолжили свою важную работу в составе Минцифры.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Роспечать, а также Россвязь, передав их функции в Минцифры.

В пресс-службе Минцифры в свою очередь отметили, что сотрудники Роспечати и Россвязи смогут продолжить работу в министерстве цифрового развития и связи, слияние агентств и министерства займет какое-то время, но должно пройти "бесшовно".

СЖР Владимир Соловьев

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