Трое детей пострадали в результате падения штукатурки в детсаду Благовещенска

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Благовещенске Амурской области пострадали трое детей в результате падения штукатурки в игровой комнате детского сада №5. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

В момент происшествия в игровой комнате находилась младшая группа - дети от 3 до 4 лет. Медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Представитель мэрии уточнил "Интерфаксу", что в результате инцидента пострадали трое детей. По его словам, в настоящее время один ребенок находится дома, второй - в больнице. "Мама третьего пострадавшего от госпитализации отказалась", - отметил собеседник агентства.

Группа детского сада, где обвалилась часть штукатурки, закрыта до получения результатов строительной экспертизы. Начата прокурорская проверка.