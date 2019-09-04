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В омской школе на ученицу упала штукатурка с потолка

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ученица омской школы получила травму при падении штукатурки в коридоре учебного заведения, сообщает администрация Омска.

Инцидент произошел в гимназии №88 на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В это время там находилась ученица 10 класса. Девочку доставили в травматологическую больницу №3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей, уточняется в сообщении.

Штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие - подвесной потолок, а затем оттуда - на ребенка.

Мэрия отмечает, что в этом году в гимназии №88 был выполнен ремонт в зоне рекреации. На месте происшествия работы не проводились. На этом участке был смонтирован подвесной потолок.

Как отмечается. комиссия департамента образования обследует состояние штукатурки. В мэрии пообещали все потенциально опасные участки "привести в надлежащее состояние".

Омск

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