"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Издания "Ведомости", "Собеседник" и Forbes Russia планируют обжаловать решение Басманного суда, который по иску сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства обязал их снять с сайтов публикации о нем и выпустить опровержения.

Издатель "Ведомостей" "Бизнес ньюс медиа" подаст апелляцию, когда получит полный текст судебного решения, заявил через пресс-службу гендиректор компании Михаил Нелюбин. До рассмотрения апелляции статья с сайта удален не будет, добавил он. Издатель "Ведомостей" будет добиваться отказа в иске.

"Мы считаем удовлетворение предъявленных истцом требований в части удаления архивного материала абсурдом, а само решение - прецедентом, способным крайне негативно повлиять на развитие медиаотрасли как таковой. По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения. Мы надеемся на объективное и непредвзятое рассмотрение нашей жалобы на это решение Мосгорсудом", - заявил Нелюбин.

"Мы не согласны с решением суда и в ближайшее время его обжалуем", - сказал "Интерфаксу" директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.

Юрист "Собеседника" Роман Шишкин считает подозрительным появление в качестве соответчика физического лица - пользователя фейсука, который сделал репост публикаций.

"Очень странно, каким образом дело с тремя юридическими лицами в качестве ответчиков вообще попало в гражданский суд. Как это было сделано? Есть некая господа Давыдова, которая в октябре этого года опубликовала у себя в фейсбуке информацию со ссылкой на три издания на материалы 2017 года. По ее регистрации, все мы и были собраны в Басманном суде. Давыдову никто никогда не видел, она ни разу в суде не появилась. Подозреваем, что ее нашли как номинального ответчика, есть такая уловка у юристов", - сказал Шишкин.

"Собеседник" намерен провести собственное расследование и выяснить, каким образом Давыдова появилась в этом деле.

Также, по словам Шишкина, суд вышел за пределы исковых требований, постановив удалить всю статью "Ведомостей" полностью, а не указанный истцом в его заявлении фрагмент. Кроме того, по мнению ответчиков, срок давности для предъявления претензий уже истек, так как по публикациям в СМИ согласно Гражданскому Кодексу, он составляет один год, отметил Шишкин.

По мнению юриста, в апелляции при объективном рассмотрении у изданий есть все шансы, что отменить решение суда первой инстанции.

Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства к ООО "Собеседник медиа", АО "Рус медиа" и АО "Бизнес ньюс медиа", издателям "Собеседника", русского Forbes и "Ведомостей". С каждого ответика суд взыскал по 10 000 рублей компенсации морального ущерба, с Давыдовой - 1000 рублей. Суд признал, что оспариваемые сведения не соответствуют действительности и встал на сторону истца, обязав ответчиков опровергнуть их и удалить с сайтов.

В иске Керимов просил взыскать с изданий по 50 000 рублей, а с Давыдовой - 10 000. В частности, он оспаривал заметку "Ведомостей" 2017 года "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень".

Керимов уже обращался в Гагаринский суд Москвы с аналогичным иском, но тогда среди ответчиков не было физического лица и вместо издателя "Собеседника" там был указан издатель "Версии". Тогда районный суд отказался рассматривать заявление сенатора, так как оно было подано не по подсудности.