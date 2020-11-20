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"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Издания "Ведомости", "Собеседник" и Forbes Russia планируют обжаловать решение Басманного суда, который по иску сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства обязал их снять с сайтов публикации о нем и выпустить опровержения.

Издатель "Ведомостей" "Бизнес ньюс медиа" подаст апелляцию, когда получит полный текст судебного решения, заявил через пресс-службу гендиректор компании Михаил Нелюбин. До рассмотрения апелляции статья с сайта удален не будет, добавил он. Издатель "Ведомостей" будет добиваться отказа в иске.

"Мы считаем удовлетворение предъявленных истцом требований в части удаления архивного материала абсурдом, а само решение - прецедентом, способным крайне негативно повлиять на развитие медиаотрасли как таковой. По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения. Мы надеемся на объективное и непредвзятое рассмотрение нашей жалобы на это решение Мосгорсудом", - заявил Нелюбин.

"Мы не согласны с решением суда и в ближайшее время его обжалуем", - сказал "Интерфаксу" директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.

Юрист "Собеседника" Роман Шишкин считает подозрительным появление в качестве соответчика физического лица - пользователя фейсука, который сделал репост публикаций.

"Очень странно, каким образом дело с тремя юридическими лицами в качестве ответчиков вообще попало в гражданский суд. Как это было сделано? Есть некая господа Давыдова, которая в октябре этого года опубликовала у себя в фейсбуке информацию со ссылкой на три издания на материалы 2017 года. По ее регистрации, все мы и были собраны в Басманном суде. Давыдову никто никогда не видел, она ни разу в суде не появилась. Подозреваем, что ее нашли как номинального ответчика, есть такая уловка у юристов", - сказал Шишкин.

"Собеседник" намерен провести собственное расследование и выяснить, каким образом Давыдова появилась в этом деле.

Также, по словам Шишкина, суд вышел за пределы исковых требований, постановив удалить всю статью "Ведомостей" полностью, а не указанный истцом в его заявлении фрагмент. Кроме того, по мнению ответчиков, срок давности для предъявления претензий уже истек, так как по публикациям в СМИ согласно Гражданскому Кодексу, он составляет один год, отметил Шишкин.

По мнению юриста, в апелляции при объективном рассмотрении у изданий есть все шансы, что отменить решение суда первой инстанции.

Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства к ООО "Собеседник медиа", АО "Рус медиа" и АО "Бизнес ньюс медиа", издателям "Собеседника", русского Forbes и "Ведомостей". С каждого ответика суд взыскал по 10 000 рублей компенсации морального ущерба, с Давыдовой - 1000 рублей. Суд признал, что оспариваемые сведения не соответствуют действительности и встал на сторону истца, обязав ответчиков опровергнуть их и удалить с сайтов.

В иске Керимов просил взыскать с изданий по 50 000 рублей, а с Давыдовой - 10 000. В частности, он оспаривал заметку "Ведомостей" 2017 года "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень".

Керимов уже обращался в Гагаринский суд Москвы с аналогичным иском, но тогда среди ответчиков не было физического лица и вместо издателя "Собеседника" там был указан издатель "Версии". Тогда районный суд отказался рассматривать заявление сенатора, так как оно было подано не по подсудности.

ООО "Версия" Собеседник АО "Бизнес Ньюс Медиа" АО "Ас Рус Медиа" Forbes Ведомости Гагаринский суд Сулейман Керимов Басманный суд

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